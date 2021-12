రాక్షసజాతిలా ఈ ప్రభుత్వ అరాచకం; తప్పుచేసిన వారిని ప్రశ్నించే హక్కు అందరికీ ఉందన్న చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై టీడీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. నిత్యం జగన్ సర్కార్ ప్రజా వ్యతిరేఖ పాలనపై మండిపడుతున్న చంద్రబాబు ప్రపంచ విభిన్న ప్రతిభావంతుల దినోత్సవం నాడు కూడా జగన్ పాలన ను టార్గెట్ చేశారు. విభిన్న ప్రతిభావంతుల దినోత్సవంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీపై, వైసీపీ పాలన పై, సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

English summary

Chandrababu slams jagan government anarchy like a monster. Believing in the Navratnas, he was incensed that people were roaming around the nine planets. Chandrababu, said on International disability Day that everyone has the right to question those who have done wrong.