ఏపీ బీజేపీలో త్వరలో మార్పులు .. సోము వీర్రాజు ఉద్వాసన ? ఏపీ బీజేపీ చీఫ్ రేస్ లో మళ్ళీ కన్నా !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బిజెపిలో కొత్త మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయా ? ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడుగా సోము వీర్రాజు పనితీరుపై అధిష్టానం గుర్రుగా ఉందా ? సోము వీర్రాజు పార్టీని బలోపేతం చేయడంలో ఫెయిల్ అయ్యారా ? రాష్ట్ర ఇంచార్జి ఇచ్చిన నివేదికతో రాష్ట్రంలో పార్టీని సమర్థవంతంగా నడిపించే నాయకుడు కోసం అధిష్టానం దృష్టి పెట్టిందా ?అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

Jagan cheated ap youth : నిరుద్యోగ ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యం కావాలని లోకేష్ పిలుపు

English summary

In Andhra Pradesh, the BJP wants to increase its aggression in state politics. It is learned that Somu Veerraju's performance has left dissatisfaction with the superiority of those who strongly believe that somu will strengthen the BJP, fight public issues in the public arena and work to get the party into the field, but Somu Veerraju failed in all aspects. BJP high command working on replacement of Somu Veerraju. The poor performance of the BJP in the leader ship of somu, and the BJP's performance in all elections, including the by - election to the Tirupati MP seat in the state.