విడాకులు తీసుకున్నవారే టార్గెట్.. మొన్న నిత్య పెళ్ళికూతురు; తాజాగా నిత్య పెళ్ళికొడుకు; బీ అలెర్ట్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో పెళ్ళిళ్ళ పేరుతో మోసం చేసే వారి జాబితా రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో విడాకులు తీసుకున్న వారిని టార్గెట్ చేస్తూ పెళ్లి పేరుతో నయవంచన కు తెర తీస్తున్నారు కొందరు ప్రబుద్ధులు. మొన్నటికి మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విడాకులు తీసుకున్న వారిని టార్గెట్ చేసి ఒక 54 సంవత్సరాల మహిళ శరణ్య ముగ్గురిని పెళ్లి చేసుకున్న ఘటన చోటు చేసుకోగా, ఇక తాజాగా ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరిని పెళ్లి చేసుకుంటున్న నిత్య పెళ్ళికొడుకు శివ శంకర్ బాబు కూడా విడాకులు తీసుకున్న వారిని టార్గెట్ చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.

English summary

Frauds in the name of marriage have increased as the target is the divorced. previously eternal bride; In the latest a eternal groom affair, they cheated only divorcees, so the police are saying that divorcees be careful about marriages.