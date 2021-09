సీఐడీ చేతిలో లోకేశ్ టీం గుట్టు : ఫైబర్ నెట్ స్కాంలో కీలక ఆధారాలు : 19 మంది పై ఎఫ్ఐఆర్...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయం నుంచి ఆరోపిస్తున్న ఫైబర్ నెట్ లో అవినీతి పైన సీఐడీ కీలక సమాచారం రాబట్టింది. మాజీ మంత్రి లోకేశ్ పర్యవేక్షించిన ఐటీ శాఖ పరిధిలో ఫైబర్ నెట్ నిర్వహణ సాగింది. అందులో దాదాపు రెండు వేల కోట్ల మేర అవినీతి జరిగిదంటూ ప్రస్తతు ఫైబర్ నెట్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ రెడ్డి ఫిర్యాదు చేసారు. దీంతో..విచారణ చేసిన సీఐడీ అధికారులు కీలక సమాచారాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చారు. మాజీ సీఎం చంద్రబాబు..మాజీ మంత్రి లోకేశ్ కు సన్నిహితుడైన వేమూరి హరికృష్ణప్రసాద్‌కు చెందిన టెరా సాఫ్ట్‌వేర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (టెరాసాఫ్ట్‌) సంస్థకు టెండర్లు కట్టబెట్టేందుకు నిబంధనలు అతిక్రమించా రని విచారణలో తేలినట్లుగా తెలుస్తోంది.

English summary

AP CID submitted Fir to court on fibernet scam. As a part of investigation cid gor ke yinformation that how the irrugulariteis took place in tdp tenure . Lokesh close associates involvement identified in this episode.