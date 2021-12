సినిమా టిక్కెట్ల ధరల పెంపు కేసు- ప్రభుత్వ అప్పీల్ పై విచారణ : కోర్టు ఏం చెప్పింది..!!

Andhra Pradesh

కొంత కాలంగా సినిమా టిక్కెట్ల ధరల విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం మార్చుకొనేందుకు ససేమిరా అంటోంది. ఇప్పటికే ఈ విషయంలో సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పు పైన ప్రభుత్వం హైకోర్టులో డివిజన్ బెంచ్ లో అప్పీల్ కు వెళ్లింది. దీని పైన డివిజన్ బెంచ్ ముందు ప్రభుత్వ తరపు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు. రెండు రోజుల క్రితం సినిమా థియేటర్లలో టికెట్‌ రేట్లను ఖరారు చేస్తూ జారీ అయిన జీవోకు ముందు అమలులో ఉన్న రేట్ల ప్రకారమే సినిమా థియేటర్లను నిర్వహించుకోవచ్చంటూ సింగిల్‌ జడ్జి ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాల్‌ చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టు ధర్మాసనం ఎదుట అప్పీల్‌ దాఖలు చేసింది.

English summary

Division bench of the High Court was hearing an appeal by the government in the case of ticket rates in cinema theaters. The case was adjourned to Monday for further arguments.