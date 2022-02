సీఎం జగన్ "ముందస్తు" కసరత్తు..!! రంగంలోకి పీకే టీం - నెక్స్ట్ ఆ మంత్రులే టార్గెట్..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. మరి కొద్ది రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి జగన్ మూడేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. మిగిలిన కాలం సద్వినియోగం చేసుకొంటూ.. మిషన్ -2024 పూర్తి చేసేందుకు సీఎం జగన్ అడుగులు వేస్తున్నారు. తన కార్యాచరణ వేగవంతం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా అవసరమై మేర ప్రక్షాళన ప్రారంభించారు. వివాదాలకు అవకాశం లేకుండా.. గతం కంటే భిన్నంగా నిర్ణయాలను మార్చుకొనేందుకు సిద్దమవుతున్నారు. తన కార్యాలయంలో ముఖ్యకార్యదర్శి ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ పై వేటు వేసారు. ఆ తరువాత డీజీపీని తప్పించారు. ఇక, ఇప్పుడు సీఎంలో కీలక అధికారుల కు స్థానం కల్పించటంతో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటును పరిగణలోకి తీసుకొని ముఖ్యమైన శాఖల ఉన్నతాధికారులు.. జిల్లా యాంత్రాగాన్ని మార్చేందుకు కసరత్తు జరుగుతోంది.

CM Jagan had focused on the early elections if reorts are to be believed. In this back drop the cleaning of CMO has begun which will continue to remove ministers too.