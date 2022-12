Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏ పార్టీ అధినేత పుట్టినరోజు అయినా, లేదా ముఖ్యమంత్రి పుట్టినరోజు అయినా ప్రత్యేకంగా పార్టీ నాయకులు అభిమానులు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అయితే పుట్టినరోజు నాడే వివిధ కార్యక్రమాలను చేపట్టి తమ అభిమాన నేత పై ఉన్న ప్రేమను చాటుకుంటారు. కానీ ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు విషయంలో ఈసారి చాలా ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

English summary

CM Jagan's 50th birthday will be so special this year. A special website has been created for those who want to donate blood on the occasion of YS Jagan's birthday. Jagananna Swarnotsava samskruthika sambaralu will continue