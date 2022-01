ఏపీలో కరోనా విలయం.. తాజాగా 14వేలకు పైగా కేసులు, 36శాతం పెరిగిన పాజిటివిటీ రేటు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా విలయం కొనసాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గత 24 గంటల్లో 14,502 మందికి కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయినట్లు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ప్రకటించింది. తాజా కేసులతో కలిపి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం నమోదైన కరోనా కేసుల సంఖ్య 21,95,136 గా వైద్య ఆరోగ్య శాఖా గణాంకాలలో తేలింది. మహమ్మారి వల్ల గత 24 గంటల్లో ఏడుగురు మృత్యువాత పడ్డారు.

English summary

Corona cases rise continues in AP. It is a matter of concern that more than 14 thousand cases have been registered recently. Corona is throwing the claw at the AP with an increased positivity rate of 36 percent.