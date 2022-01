ఏపీలోనూ మహమ్మారి ఉధృతి; కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో 15మంది మెడికోలకు కరోనా

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి దేశవ్యాప్తంగా తన పంజా విసురుతోంది. విపరీతంగా పెరుగుతున్న కేసులతో దేశం ఆరోగ్య సంక్షోభంలో చిక్కు కుంటోంది. కరోనా థర్డ్ వేవ్ నేపథ్యంలో కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతుందని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, కరోనా వ్యాప్తిని నివారించడానికి ఆంక్షలను పెట్టాలని కేంద్రం సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా రాష్ట్రాలు కఠినమైన ఆంక్షలను అమలు చేస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే కరోనా కేసులతో పాటు ఒమిక్రాన్ కేసులు పెరుగుతుండడం ప్రస్తుతం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే దేశవ్యాప్తంగా వైద్య సిబ్బందిని కూడా కరోనా మహమ్మారి పట్టి పీడిస్తుంది.

A total of 15 medical students along with four house surgeons from kurnool government Medical College and Hospital have been affected by the corona epidemic. They have been reported covid positive. Third wave fear gripped the AP state.