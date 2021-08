Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా కష్టకాలం ప్రజల ఎన్నో వినూత్న ఆలోచనలకు కారణమవుతోంది. కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలకు కరోనా ఊతమిచ్చింది. కరోనా మహమ్మారి కాలంలో మాస్కులు లేకుండా బయట తిరగలేని పరిస్థితి రకరకాల అందమైన మాస్కుల తయారీకి కారణమయ్యింది. ఇక పెళ్లిళ్లు చేసుకునే వధూవరులకు అయితే పూలతో చక్కగా తయారుచేసిన ఫ్లోరల్ మాస్కులు, రకరకాల స్టోన్ లు, చమ్కీ వర్క్ తో వధూవరుల వస్త్రాలకు అనుగుణంగా తయారు చేస్తున్న డిజైనర్ మాస్కులు ఇప్పుడు మార్కెట్లో సందడి చేస్తున్నాయి.

The inability to go outside without masks during the corona epidemic led to the making of a variety of beautiful masks. For the newlyweds, however, floral masks, various stones,chumky work designer masks made to suit the bridal attire are now making a splash in the market.