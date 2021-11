మూడు రాజధానుల ఉపసంహరణ నిజమేనా? జగన్ ను నమ్మలేం .. రాజధాని గ్రామాల్లో చర్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయం మూడు రాజధానుల ఉపసంహరణ ఇప్పుడు ఏపీ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ నిర్ణయం నిజమేనా? ఇంత కాలంగా రాజధాని రైతులు పోరాటం చేస్తుంటే పట్టించుకోని జగన్ ఉన్నపళంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక కారణం ఏంటి? మొదటి నుంచి మూడు రాజధానులు విషయంలో మొండిగా వ్యవహరిస్తున్న జగన్ ఇప్పుడు అమరావతి నే రాజధానిగా కొనసాగిస్తారా? జగన్ నిర్ణయాన్ని నమ్మొచ్చా? అంటూ ఏపీ లో చర్చ జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రాజధాని అమరావతి గ్రామాలలో, గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాల్లో ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఆసక్తికర చర్చకు కారణమవుతుంది.

Suddenly, Jagan decision to withdraw 3 capitals in the wake of the trial of capital cases in the High Court is making people think. Jagan, who did not respond despite the fight, said there was a debate as to whether there was any motive behind the jagan decision.