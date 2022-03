అర్దరాత్రి జేసీబీలతో ఎర్రన్నాయుడు స్మారక చిల్డ్రన్స్ పార్క్ కూల్చివేత; వైసీపీ బరితెగింపని టీడీపీ ఆగ్రహం!!

Andhra Pradesh

శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేటలోని మాజీ టీడీపీ ఎంపీ ఎర్రన్నాయుడు స్మారక చిల్డ్రన్స్ పార్క్ లో కొందరు వ్యక్తులు విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారు. దివంగత టీడీపీ నేత కింజారపు ఎర్రన్నాయుడు పేరుతో నిర్మితమవుతున్న చిన్నారుల పార్కును కొందరు వ్యక్తులు ధ్వంసం చేసిన ఘటన తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తుంది. అర్ధరాత్రి వేళ నరసన్నపేట లోని చిల్డ్రన్ పార్క్ లో ఒక వైపు ఉన్న ప్రహరీ గోడను జెసిబి లతో కూల్చివేశారు కొందరు దుండగులు.

Some thugs were involved in the demolition of the Errannaidu Memorial Children's Park with JCBs at midnight in Narasannapeta, Srikakulam district. The TDP is angry that the YCP leaders are behind the move. శ