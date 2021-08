చంద్రబాబు, లోకేష్ ఒంటరిగా ఆ పని చేస్తే .. బాబు ఇంట్లో పాచి పని చేస్తానన్న డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపి డిప్యూటీ సీఎం కే. నారాయణ స్వామి టీడీపీ అధినేత మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడిపై, నారా లోకేష్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్ ఒంటరిగా నిలబడి ఒక్కస్థానం గెలిస్తే తాను చంద్రబాబు ఇంట్లో పాచి పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నా అంటూ ఆయన సంచలన ప్రకటన చేశారు.

English summary

AP Deputy CM K. Narayana Swamy made sensational remarks against TDP chief and former CM Chandrababu Naidu and Nara Lokesh. He made a sensational statement that if former CM Chandrababu Naidu and Lokesh stand alone and win a single seat, he is ready to work in Chandrababu's house.