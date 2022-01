ఎన్టీఆర్ విగ్రహ ధ్వంసం రచ్చ .. భగ్గుమంటున్న టీడీపీ, మండిపడిన నందమూరి రామకృష్ణ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు జిల్లా దుర్గి గ్రామంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేసిన ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో రచ్చగా మారింది. గుంటూరు జిల్లా మాచర్ల మండలం దుర్గి గ్రామంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని కూల్చేందుకు పట్టపగలే ఓ వ్యక్తి ప్రయత్నించాడని, అతను ఓ వైసీపీ కార్యకర్త అని తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఎన్టీఆర్‌ విగ్రహం ధ్వంసానికి యత్నించిన నేపథ్యంలో టీడీపీ ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చింది. తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో వైసిపి నేతలపై, వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడుతున్నారు. దీంతో పోలీసులు దుర్గిలో 144సెక్షన్‌ విధించారు. ముందస్తుగా పలువురు టీడీపీ నేతలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

The TDP is upset over the incidents of attempting to destroy NTR statues in Durgi village in Guntur district, as well as at the Tadikonda police station. Nandamuri Ramakrishna became on fire.