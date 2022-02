దేవినేని ఉమ అరెస్ట్.. అశోక్ బాబుపై థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించారు: దేవినేని, యనమల ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీ, మాజీ ఏపీఎన్జీవో అధ్యక్షుడు అశోక్ బాబును సిఐడి పోలీసులు అరెస్టు చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దుమారం గా మారింది. తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు అర్ధరాత్రి సమయంలో అశోక్ బాబు అరెస్టుపై జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. జగన్ కక్ష సాధింపు ధోరణికి అశోక్ బాబు అరెస్టు ఒక ఉదాహరణ అని పేర్కొంటున్నారు.

సిఐడి అధికారులు వైసిపి కార్యకర్తల్లా; మూర్ఖుడు రాజ్యమేలితే ఇంతే: జగన్ పై లోకేష్ ఆగ్రహం

Police arrested Devineni Uma and TDP leaders who went to meet MLC Ashok Babu. Devineni suspects that third degree was inflicted on Ashok Babu. Yanamala was incensed at the attitude of Jagan govt.