ప్రజలకు టోకరా వేస్తున్న తాడేపల్లి నియంత జగన్ రెడ్డీ .. మహిళల ఉసురు పోసుకోకు: దివ్యవాణి సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధి దివ్యవాణి వైసీపీ సర్కార్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళల తాళిబొట్లు తాకట్టు పెట్టిస్తున్న తాడేపల్లి నియంత అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ పాలనలో మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అంటూ మండిపడ్డారు దివ్యవాణి. ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకోవాల్సిన దసరా పండుగ సమయంలో మహిళలు మాంగల్యాలను తాకట్టు పెట్టి మరి జీవనాన్ని వెళ్ళదీసుకునే పరిస్థితి ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారని దివ్యవాణి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని, ప్రజల జీవన స్థితిగతులను తెలియజేశారు. మహిళల కోసం వైసీపీ సర్కార్ ఇప్పటి వరకు ఏం చేసిందో చెప్పాలని దివ్యవాణి డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Divyavani fires against the YCP government. AP CM Jagan is a Thadepalli dictator, she was outraged that Jagan was not doing any welfare to women, saying that AP people are crying with the problems.