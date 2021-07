దమ్ముంటే జగన్ ఆడ ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలను ట్రోల్ చెయ్యండి, ఖలేజా ఉన్న నాయకుడు చంద్రబాబు : దివ్య వాణి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీలో టిడిపి అధికార ప్రతినిధిగా వ్యవహరిస్తున్న దివ్యవాణి మరోమారు యాక్టివ్ అవుతున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నారు. ఇటీవల దివ్యవాణి వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకుంటారు అన్నట్లుగా వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో,ఆ వార్తలను ఖండించిన దివ్యవాణి, కొందరు కావాలని తనపై దుష్ప్రచారం చేశారని మండిపడుతున్నారు. వైయస్సార్సీపి సోషల్ మీడియా చీప్ ట్రిక్స్, చీప్ పాలిటిక్స్ మానుకోవాలని దివ్యవాణి హితవుపలికారు.

English summary

Divyavani, who is the TDP spokesperson in the Telugu Desam party, seems to be active again. Divyavani, who has denied the news in the wake of the recent news that Divyavani is going to join the YCP, is incensed that some people have deliberately slandered her. Divyavani urged the people to refrain from cheap tricks and cheap politics on social media. Divyavani questioned why Jagan had not yet done justice to the Seethanagaram rape victim.