శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయంలో డ్రోన్ల కలకలం .. అలెర్ట్ అయిన పోలీసులు, నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో గాలింపు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో డ్రోన్లు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. గత నాలుగు రోజులుగా రాత్రి సమయాల్లో శ్రీశైలం శైవక్షేత్రం పై డ్రోన్ కెమెరాలు సంచరించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. గత నాలుగు రోజులుగా శ్రీశైలం ఆలయం చుట్టూ తిరుగుతున్న డ్రోన్లు ఆలయ అధికారులకు టెన్షన్ పుట్స్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి ఆలయ అధికారుల ఫిర్యాదు మేరకు శ్రీశైలం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.ఈ క్రమంలో శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రానికి ప్రమాదం పొంచి ఉందని శ్రీశైలాంను 'నో ఫ్లై' జోన్‌గా ప్రకటించాలని బిజెపి డిమాండ్ చేస్తుంది.

రాయలసీమకు వ్యతిరేకంగా శక్తులను ప్రభావితం చేస్తున్న ఉన్మాదం; చంద్రబాబు ఎప్పటికీ చరిత్రహీనుడే : సాయిరెడ్డి ధ్వజం

English summary

drones hovering around Srisailam temple for the past four days has created flutter among the temple authorities. A case has been filed with the Srisailam police with regard to this. The BJP demanded that Srisailam be declared a ‘no fly’ zone. The drone was sighted as a flickering object and it made sorties over the temple and the nearby forest.