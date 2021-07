మా ప్రభుత్వం, మా పాలన, మా ఇష్టం, అడ్డొస్తే పోలీసులైనా సరే .. పోలీసులే షాక్ అయ్యేలా మందుబాబు వీరంగం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మద్యపానాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ అడుగులు ముందుకు వేస్తుంటే, మందుబాబులు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా వీరంగం సృష్టిస్తున్నారు. ఇక తాజాగా శ్రీకాకుళం జిల్లా జి.సిగడాం మండలం, ఆనందపురం గ్రామంలో తాగుబోతు వేసిన వీరంగం పోలీసులను సైతం షాక్ కు గురి చేసింది.

English summary

Venkataramana, a resident of Anandapuram village in G Sigadam zone, attacked the village secretariat in intoxication of alcohol. Destroyed furniture there. He was also charged with assaulting secretariat staff . he is saying Our party, our government, and he wants to do whatever he wants. He was arrested and taken to the police station and police could not control him. There, too, he abused police.