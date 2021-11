టీడీపీకి ఎన్నికల భయం: చంద్రబాబు మతానికి లింక్ పెట్టి ఆరోపణలు,ఎస్ఈసీకి ఫిర్యాదుల మర్మమిదేనా; హాట్ డిబేట్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీకి తలనొప్పిగా మారుతున్నాయా? ఎన్నికల్లో ఓటమి భయం చంద్రబాబు అండ్ కో ను వేధిస్తుందా? ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నాటి నుండి ఆరోపణలు ఫిర్యాదులతో టీడీపీ నేతలు అధికార వైసీపీపై విరుచుకుపడుతున్న కారణం అదేనా? అంటే వైసీపీ నేతలు అవుననే అంటున్నారు. వరుస ఓటములతో చంద్రబాబు పార్టీ ఎన్నికల ఆందోళనలో ఉన్నట్టు తేల్చి చెప్తున్నారు. ఇక తాజాగా మరోమారు ఎన్నికల నగారా మోగిన నేపథ్యంలో చంద్రబాబు వ్యవహరిస్తున్న తీరు, టిడిపి నేతల ఫిర్యాదుల మతలబు అదే అన్న చర్చ వైసీపీ వర్గాలలో జోరుగా జరుగుతుంది.

English summary

TDP was gripped by election fear once again as the local body election process in the AP continued. The YSRCP has claimed that TDP leader Chandrababu allegations linked to religion and making complaints to the SEC because of defeat fear.