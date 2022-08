తెలుగుదేశం పార్టీకి చేటు తెస్తున్న మాజీ మంత్రి... చంద్రబాబుపై తమ్ముళ్ల ఒత్తిడి!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ విజ‌య‌వాడ రాజ‌కీయం కొన్నిరోజుల నుంచి ర‌స‌కందాయంగా న‌డుస్తోన్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఎంపీ కేశినేని నాని సోద‌రుడు చిన్నిని పార్టీలోని కొంద‌రు నేత‌లే ప్రోత్స‌హిస్తున్నార‌నేది కేశినేని ప్ర‌ధాన ఆరోప‌ణ‌గా ఉంది. అలా చేస్తే తాను టీడీపీకి వ్య‌తిరేకంగా ఉండేవారంద‌రినీ ప్రోత్స‌హిస్తాన‌ని బ‌హిరంగంగానే ప్ర‌క‌టించారు. అయితే విజ‌య‌వాడ రాజ‌కీయాలు ఇలా వేడెక్క‌డానికి కార‌ణం తెలుగుదేశం పార్టీలోని మాజీ మంత్రి అని, ఆయ‌న త‌ల‌దూర్చ‌డంవ‌ల్లే ఇన్ని మ‌లుపులు తిరుగుతోంద‌ని పార్టీ కార్యకర్తలు మండిపడుతున్నారు.

English summary

The party workers are angry that he is a former minister of Telugu Desam Party and he is turning so many corners because of his head.