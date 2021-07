ఆళ్ళగడ్డలో ఫ్యాక్షన్ పడగ : మంత్రి పేరుతో స్కార్పియో రెక్కీ.. భూమా అఖిలప్రియ అనుచరుడి హత్యకు కుట్ర !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆళ్లగడ్డలో మళ్లీ ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు తెరమీదికి వస్తున్నాయా ? మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ అనుచరుడి హత్యకు కుట్ర చేశారా ? తాజాగా గోవిందపల్లి గ్రామం లో పట్టపగలే రెక్కీ నిర్వహించడం ఇందుకు నిదర్శనంగా భావిస్తున్నారా? ఏపీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పేరుతో ఉన్న ఒక స్కార్పియో వాహనం అనుమానాస్పదంగా తిరగడం వెనుక హత్య కుట్ర ఉందా ? అంటే అవునేమో అని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆళ్లగడ్డ స్థానికులు.

English summary

faction politics coming to the fore again in Allagadda. some unidentified people with the name of minister sticker with a scorpio conspiring to assassinate Former minister Bhuma Akhilapriya follower ravicahndra reddy.