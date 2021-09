ఏపీ పోలీస్ శాఖకు ఐదు జాతీయ అవార్డులు ; టెక్నాలజీలో సత్తా చాటిన ఏపీ పోలీస్ : డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖకు ఐదు జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయని డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ వెల్లడించారు. ఈ ఐదు అవార్డులు టెక్నాలజీ విభాగంలో వచ్చాయని పేర్కొన్న ఆయన, ఈ రోజు నిజంగా ఏపీ పోలీసులు గర్వించదగిన రోజని డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. జాతీయస్థాయిలో మరోసారి ఏపీ పోలీస్ శాఖ సత్తా చాటిందని గౌతమ్ సవాంగ్ స్పష్టం చేశారు.

English summary

AP Police Department has received five national awards, DGP Gautam Sawang said. Noting that the five awards came in the technology category, DGP Gautam Sawang said today was a truly proud day for the AP police.