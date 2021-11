భారీవర్షాలు, వరదల ఎఫెక్ట్: చిత్తూరు,నెల్లూరు జిల్లాల్లో చేనేత కార్మికులు విలవిల; పనుల్లేక అవస్థలు!!

Andhra Pradesh

రాయలసీమ ప్రాంతంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, వరదలు చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లోని వందలాది మంది చేనేత కార్మికులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. భారీ వర్షాల దెబ్బకు నేతన్నల పరిస్థితి దయనీయంగా తయారైంది. వరదల దెబ్బకి పనులు లేక నేతన్నలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. గత 20 రోజులుగా తమకు తాజా ఆర్డర్లు రావడం లేదని చేనేత కార్మికులు వాపోతున్నారు.

Heavy rains and floods in Rayalaseema region have severely affected handloom workers in Chittoor and Nellore districts. The condition of the weavers was made miserable by the blow of heavy rains. The handloom workers says that they are jobless due to heavy rains.