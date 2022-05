జగన్ సింహం కాదు; గ్రామసింహం తోక ఎవరూ పట్టుకోరు: మాజీమంత్రి సోమిరెడ్డి ఎటాక్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికల పొత్తులపై ఇప్పటినుండే ఆసక్తికరమైన చర్చ కొనసాగుతోంది. జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజు వైసిపి వ్యతిరేక ఓటు బ్యాంకును చీలకుండా చూస్తామని పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన ప్రకటన, తాజాగా చంద్రబాబు పొత్తులపై చేసిన వ్యాఖ్యలు, మళ్లీ మరోమారు పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఏపీలో జనసేన, టిడిపిల మధ్య పొత్తు పొడుస్తుంది అన్న చర్చ జరుగుతుంది. ఇక పొత్తుల విషయంలో వైసీపీ నేతలు తెలుగుదేశం పార్టీ పై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు.

Former minister Somireddy Chandramohan Reddy has made a reverse attack saying that no one come forward for alliances with the YSRCP, slams that no one catch the tail of the dog that is being washed away in the river.