సినీఫక్కీలో ఏపీలో గంజాయి ఛేజింగ్... జలాశయంలోకి దూసుకెళ్లిన కారు; ఆపై ఏం జరిగిందంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కాదేదీ అక్రమ రవాణాకు అనర్హం అన్నట్టు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖ ఏజెన్సీ నుండి గంజాయి అక్రమ రవాణా యథేచ్ఛగా జరుగుతుంది. ఎస్ఈబీ అధికారులు, ఎక్సైజ్ పోలీసులు, రెవిన్యూ శాఖ అధికారులు, పోలీసులు రంగంలోకి దిగి గంజాయి అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నా అక్రమార్కులు మాత్రం రెచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. నిత్యం తనిఖీలు చేస్తున్న అధికారులకు పట్టుబడకుండా కొత్త మార్గాలలో గంజాయి రవాణాకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

English summary

Police chase a car moving with ganja in movie style at Bhupathipalem in Rampachodavaram mandal of Alluri Sitaramaraju district. The car crashed into a reservoir. Police seized 300 kilograms of marijuana from the car.