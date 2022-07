గుడ్ మార్నింగ్ సీఎం సార్... జగన్ సర్కార్ పై జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ మరోఅస్త్రం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైసీపీ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై, అసమర్థ పాలనపై, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో విఫలమవుతున్న తీరుపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నిత్యం పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన మూడేళ్ల కాలంలో ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో అనేక సమస్యలు పరిష్కారం కాకుండా అలాగే ఉన్నాయని జనసేన అనేకమార్లు విమర్శలు గుప్పించింది. ఇక అలాంటి సమస్యలలో రోడ్ల సమస్య ఒకటి.

English summary

Pawan Kalyan's Janasena Party has decided to organize a digital campaign for three days from July 15, with hashtag "Good Morning CM Sir" on the plight of roads in AP. This decision was taken as the deadline for road repairs was ending on July 15.