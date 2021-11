ఏపీ రైతన్నలకు శుభవార్త .. ఆ డబ్బులు అన్నదాతల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్న జగన్ సర్కార్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ లోని జగన్ సర్కార్ రైతులకు శుభవార్త చెప్పింది .ఆంధ్రప్రదేశ్లో తుఫాను కారణంగా పంట నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం అందించే పనిలో పడింది . ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల, అకాల వర్షాల వల్ల నష్టం జరిగిన రైతులకు బాసటగా నిలవాలని నిర్ణయించిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ మేరకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రకృతి విపత్తులతో నష్టపోయిన రైతులకు అదే సీజన్లో పరిహారం అందించేలా ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గత రబీలో నష్టపోయిన మొత్తం 34,586 మంది రైతులకు వారి ఖాతాలను 22 కోట్ల రూపాయలను సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి జమ చేశారు.

English summary

AP CM Jagan has decided to provide compensation to farmers affected by natural disasters in the same season. CM Jagan deposited Rs 22 crore in the accounts of 34,586 farmers who lost their crop due to gulab cyclone.