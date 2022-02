గుడివాడ క్యాసినో వ్యవహారాన్ని వదిలిపెట్టని టీడీపీ; ఢిల్లీలో ఈడీకి ఫిర్యాదు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గుడివాడలో క్యాసినో నిర్వహించారన్న విషయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు వదలడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు పై రగడ కొనసాగుతున్న తరుణంలో కూడా గుడివాడ క్యాసినో వ్యవహారం ఏపీ రాజకీయాలను కుదిపేస్తోంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. సవాళ్లు, ప్రతిసవాళ్లతో ఏపీ రాజకీయం వేడెక్కుతోంది. గుడివాడ నియోజకవర్గం మంత్రి కొడాలి నాని నియోజకవర్గం కావడంతో కొడాలి నానిని టార్గెట్ చేస్తూ టిడిపి నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. అటు జగన్ సర్కార్ పై, పోలీసులపై కూడా మండిపడుతున్నారు.

English summary

TDP leaders have complained to the ED that an inquiry should be held into the Gudivada casino affair. TDP MP Rammohan Naidu, Alapati Rajendra Prasad who met the entire authorities in the national capital Delhi, demanded a full investigation into casino.