Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

దేశమంతా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సంబురంలో మునిగిపోయిన వేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఓ విద్యార్థిని దారుణ హత్య తీవ్ర కలకలం రేపింది. గుంటూరు జిల్లా కేంద్రంలోని కాకాని రోడ్డులో ఉన్మాది చేతిలో బలైపోయిన బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్యశ్రీ హత్యోదంతం సంచలనంగా మారింది. ఈ హత్యను రాజకీయ కోణంలో చూడరాదని రాష్ట్ర డీజీపీ స్వయంగా ప్రకటన చేసినా పార్టీలు మాత్రం తమ పని తాము చేశాయి. రమ్య హత్య సాక్షిగా టీడీపీ, వైసీపీలు పరస్పరం మాటలదాడికి దిగాయి. వివరాలివి..

దేశం విడిచి పారిపోయిన అధ్యక్షుడు ఘని -తాలిబన్ వశమైన అఫ్గాన్ -కాబూల్‌లో లూటీలు -రష్యా మద్దతు!

English summary

A BTech third-year student, Ramya, was brutally murdered on Kakani road in Guntur on sunday. dgp gowtham sawang announced that the accused has been arrested. meanwhile, tdp leader nara lokesh set to visit victim family on monday. the ruling ysrcp leader vijaya sai reddy slams lokesh and tdp for politicising student murder case.