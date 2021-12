సజ్జల మాటల్లో భయం; వైసీపీ పతనం ప్రారంభం: తోలుతీసే పార్టీ మాదేనన్న జీవీఎల్ నరసింహారావు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పతనం ప్రారంభమైందని అందుకు బీజేపీ నిర్వహించిన ప్రజా ఆగ్రహ సభ విజయవంతం కావడం నిదర్శనమని బిజెపి ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు పేర్కొన్నారు. బుధవారం ఢిల్లీలో మాట్లాడిన ఆయన విజయవాడలో ప్రజాగ్రహ సభ పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ అయిందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. బిజెపి అంటే లెక్కలేనితనంగా ఉన్న పార్టీలకు నిన్నటి ప్రజా ఆగ్రహ సభ ఒక మేలుకొలుపు లాంటిదని, వైసీపీ పతనం ప్రారంభమైందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

షాకింగ్: 2021 క్రైమ్ రిపోర్ట్ ..ఏపీలో మహిళలపై 21.5శాతం పెరిగిన నేరాలు; వారంలో 75 రేప్ కేసులు

English summary

BJP MP GVL Narasimha Rao, who said the Prajagraha Sabha was a success, said there was fear in Sajjala ramakrishnareddy comments. GVL Narasimha Rao revealed that the fall of YSRCP has begun