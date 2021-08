సచివాలయాల ఉద్యోగులకు జగన్ బంపర్ ఆఫర్-సెప్టెంబర్లో సప్లిమెంటరీ-అక్టోబర్ లో అపాయింట్మెంట్

Andhra Pradesh

ఏపీలో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు మరింత అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు వీలుగా నియమించిన సచివాలయాల ఉద్యోగులకు శాశ్వత నియామకాలు చేపట్టే సమయం వచ్చేసింది. ఈ అక్టోబర్ లో రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న వీరికి శాశ్వత నియామకాల కోసం ప్రభుత్వం శాఖాపరమైన పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో ఇప్పటివరకూ సగం మంది అర్హత సాధించారు. మిగిలిన వారికి కూడా వచ్చే నెలలో అర్హత పరీక్షలు నిర్వహించి అందరికీ ఏకంగా అక్టోబర్ లోనే శాశ్వత నియామక పత్రాలు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దమవుతోంది.

half of the ap village and ward secretriat employees have been qualified in departmental tests and govt will plan for supplimentary exams for the remaining in next month.