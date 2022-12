HBDYSJagan: నా కట్టె కాలే వరకు జగనన్నతోనే.. కొడాలి నాని ఉద్వేగం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రాజకీయాలలో ట్రెండ్ సెట్టర్ ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి. ఒక్కడుగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి లీడర్ గా ఎదిగిన ప్రజా నాయకుడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో సంచలనం సృష్టించి, పదేళ్లపాటు ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొని వైయస్సార్ సిపి ని తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిగా తీర్చిదిద్దిన నాయకుడు. సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ప్రతిపక్షాలు ఎంతగా విమర్శలు చేస్తున్నా ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా అనేక సంక్షేమ పథకాలను తీసుకొచ్చి ప్రజల మద్దతును పొందుతున్న సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి. నేడు వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి 50 వ జన్మదినం. ఆయన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు సోషల్ మీడియా ను షేక్ చేస్తున్నాయి.

English summary

On the occasion of CM Jagan's birthday, Kodali Nani, wished Jagan on his birthday, is doing emotional tweets saying, that he will be with Jagan until his last breath.