అల్పుడు... అయ్యన్న వ్యాఖ్యలకు వేమన పద్యంతో హోంమంత్రి సుచరిత స్ట్రాంగ్ కౌంటర్...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్,పలువురు మంత్రులపై అయ్యన్నపాత్రుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా పొలిటికల్ హీట్ పెంచాయి.అయ్యన్న వ్యాఖ్యలపై భగ్గుమన్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఇంటి వద్ద నిరసనకు దిగడంతో రాజకీయం మరింత వేడెక్కింది. ఈ సందర్భంగా చోటు చేసుకున్న ఘర్షణ,దాడులపై ఇరు పార్టీల నేతలు ఒకరినొకరు నిందించుకుంటున్నారు. ఇది ముమ్మాటికీ చంద్రబాబు ఇంటిపై వైసీపీ దండయాత్రేనని టీడీపీ ఆరోపిస్తుండగా... గూండాలు,రౌడీ మూకలతో టీడీపీనే తమపై దాడులకు పాల్పడిందని వైసీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.మరోవైపు ఈ దాడులకు బాధ్యత వహిస్తూ హోంమంత్రి రాజీనామా చేయాలని టీడీపీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హోంమంత్రి సుచరిత ఈ వ్యవహారంపై స్పందించారు.

English summary

AP Home minister Mekathoti Sucharitha lashed out TDP leader Ayyannapatrudu for his derogatory remarks against CM Jagan and ministers.She said TDP chief Chandrababu should take action against him.