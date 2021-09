మీతో తోలు తీయించుకోటానికి ఇక్కడెవరూ సిద్ధంగా లేరు .. పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలకు హోం మంత్రి కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై హోంమంత్రి సుచరిత కౌంటర్ ఇచ్చారు. సీఎం జగన్ పైన, ఏపీ ప్రభుత్వం పైన పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలకు హోంమంత్రి సుచరిత తీవ్రంగా స్పందించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తోలు తీస్తానని హెచ్చరిస్తున్నాడు అని, ఇక్కడ ఎవరూ తోలు తీయించుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరని హోంమంత్రి సుచరిత పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ పై ప్రజలకు పూర్తిగా క్లారిటీ ఉందని, పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియని పరిస్థితి ఉందని హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత విమర్శించారు. పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన భాషపై ఆయనే తిరిగి ఆలోచన చేయాలని హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత హితవు పలికారు.

English summary

Home Minister Sucharitha countered Pawan Kalyan remarks on the YSR Congress party and Jagan. Home Minister Sucharita said that no body care about Pawan Kalyan warnings and people knows about pawan kalyan.