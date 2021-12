స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ ను, హోదాపై చంద్రబాబును ఏకిపారేసిన హోంమంత్రి సుచరిత

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ హోం మంత్రి మేకతోటి సుచరిత టిడిపి అధినేత చంద్రబాబును, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విరుచుకుపడ్డారు. విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ ప్రతిపాదనను ఉపసంహరించుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని పవన్ కళ్యాణ్ ఒప్పిస్తే బాగుండేదని ఆమె పేర్కొన్నారు. విశాఖ ఉక్కు పై చిత్తశుద్ధి ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించాలని పేర్కొన్న హోంమంత్రి సుచరిత, ప్రత్యేక హోదా విషయంలో చంద్రబాబుకు చురకలంటించారు. చంద్రబాబు ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా అంటూ కొత్త డ్రామాకు తెరతీశారని మండిపడ్డారు.

Home Minister Sucharitha slams Pawan Kalyan on Visakhapatnam steel and Chandrababu on ap special status. She asked pawan kalyan to convice modi on steel plant issue, and fires on Chandrababu in the matter of special status.