టీ అడిగిన భర్తకు సరుకులు లేవని భార్య సమాధానం; సెల్ఫీ వీడియో తీసి భర్త ఆత్మహత్యాయత్నం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రోజురోజుకు సమాజంలో చిన్న చిన్న కారణాలకే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న ఘటనలు పెరిగిపోతున్నాయి. భర్త తన మాట వినలేదని భార్యలు, భార్య చెప్పింది చేయలేదని భర్తలు చిన్నచిన్న కారణాలకే ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు తలెత్తే పరిష్కరించుకోవాల్సింది పోయి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇక ఇదే కోవలో భార్య టీ పెట్టమంటే పెట్టి ఇవ్వలేదని భార్యపై అలిగిన వ్యక్తి చిన్న కారణానికే ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

husband tried to commit suicide after wife not given tea to him in east godavari district. He asked his wife for tea, the wife replied that no tea powder and sugar at home. The incident took place in East Godavari district when the husband committed suicide by taking a selfie video.