వైఎస్ జగన్ అసమర్ధత వల్లే ఐఏఎస్ లకు శిక్ష పడింది; సీఎం రాజీనామా చెయ్యాలి: వర్ల రామయ్య

టిడిపి సీనియర్ నేత వర్ల రామయ్య ఉగాది నాడు కూడా జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు. న్యాయ వ్యవస్థ పై సీఎం జగన్ వ్యతిరేకత పెంచుకున్నారని పేర్కొన్న ఆయన, జగన్ తీరును తప్పుబట్టారు. ఇటీవల ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హైకోర్టు కోర్టు ధిక్కరణ కేసు లో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారులకు జైలు శిక్ష విధించింది అని పేర్కొన్న వర్ల రామయ్య దీనికి కారణం సీఎం జగన్ అంటూ ఆరోపించారు.

Varla Ramaiah said the IAS was punished for Jagan's incompetence and the CM should resign as he was morally responsible for it.