మీ రాజధానేదీ ? -చెప్తే అక్కడే పెట్టుబడి పెడతాం-జగన్ సర్కార్ పై ఇన్వెస్టర్ల ఒత్తిడి

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నాం .... మీ రాజధానేదో చెబితే అక్కడ పెడతాం.. లేకపోతే కనీసం ప్రధాన పారిశ్రామిక హబ్ ఏదో చెబితే అక్కడైనా పెడతాం.. ఏదో ఒకటి చెప్పండి ప్లీజ్... ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి పెట్టుబడి దారుల నుంచి పెరుగుతున్న ఒత్తిడి ఇది. మూడు రాజధానుల ప్రక్రియ మొదలు కాక ముందు అమరావతిలో పెట్టుబడులకు మొగ్గు చూపిన వారంతా ఇప్పటికే దుకాణం సర్దేసుకోగా.. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టాలో తెలియక కొత్తగా వచ్చే వారు కూడా రావడం మానేస్తున్నారు. తాజాగా బ్రిటన్ డిప్యూటీ హైకమిషనర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు గమనిస్తే రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంతో ఇట్టే అర్ధమవుతుంది.

English summary

three capitals row in andhrapradesh seems to show severe impact on industrial investments and investors in dilemma to invest at where.