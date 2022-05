సీఎం అయినా జగన్ సంతోషంగా లేరా? మంత్రి వ్యాఖ్యలు నిజమేనా!! ఆసక్తికర చర్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికారం కోసం సుదీర్ఘకాలం పోరాటం చేసి సీఎం అయినా జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంతోషం లేదా? రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు జగన్మోహన్ రెడ్డికి కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయా? తమ హయాంలో సంక్షేమ పాలన అందిస్తామని ఎన్నో హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తాను అనుకున్నది చేయడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అంటే అవునని చెబుతున్నారు వైసీపీ మంత్రులు.

English summary

There will be an interesting discussion in the AP on the remarks made by Minister Pinipe Viswaroop that Jagan not happy as CM, CM facing problems with the economic situation in the state.