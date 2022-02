వర్క్ ఫ్రం హోం కు గుడ్ బై - ఆఫీసులకు రావాల్సిందే : ఐటీ కంపెనీల సందేశాలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

కరోనా కారణంగా వర్క్ ఫ్రం అమలు చేస్తున్న ఉద్యోగులకు తాజాగా సందేశాలు వస్తున్నాయి. తాము పని చేస్తున్న సంస్థల నుంచి వస్తున్న ఆ సందేశాలు ఇప్పుడు ఐటీ ఉద్యోగులకు వరుసగా అందుతున్నాయి. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా రెండేళ్లుగా 'ఇంటి నుంచి పని' చేస్తున్న ఐటీ ఉద్యోగులు త్వరలోనే కార్యాలయాలకు రానున్నారు. ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి కార్యాలయాల్లో పనిచేసేందుకు సన్నద్ధం కావాలని ఐటీ సంస్థల యాజమాన్యాలు తమ సిబ్బందికి సందేశాలు పంపుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన దాదాపు 1400 ఐటీ సంస్థలు ..అందులో పని చేస్తున్న 6.30 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఇక కార్యాలయాల నుంచే పని చేసేందుకు సిద్దం అవుతున్నారు.

English summary

IT companies inform the employees to back to office from April 1st onwards, After covid effect most of the companies given work from home option to the employees