ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ విషయంలో నరేంద్రమోడీ దారిలో పయనిస్తోన్న జగన్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం రాష్ట్రంలోని ప్రతిపక్షాలన్నింటినీ ఏకం చేస్తోంది. అంతేకాదు.. అవన్నీ ఒకేమాట మీద నిలబడేటట్లుగా చూస్తోంది. నందమూరి తారకరామారావు ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం పేరును డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయంగా మార్పు చేసింది. దీనిపై ఆ పార్టీలోనే కొందరు నేతల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమైనప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ముందుకే సాగారు. అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షుడు యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. టీడీపీ నుంచి గెలిచి వైసీపీకి అనుబంధ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్న వల్లభనేని వంశీ పేరు మార్పుపై పునరాలోచించాలని సీఎంకు లేఖ రాశారు.

English summary

A decision taken by the Andhra Pradesh government is uniting all the opposition parties in the state.Moreover.. they all seem to stand on the same word.