ఏపీలో బోగస్ రేషన్ కార్డుల ఏరివేతకు జగన్ సర్కార్ రెడీ .. సెప్టెంబర్ నుండి ఈకేవైసీ చేసిన వారికే రేషన్ !!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బోగస్ రేషన్ కార్డుల ఏరివేతకు ప్రభుత్వం సిద్ధం అవుతోందా ? ఈకేవైసీ తప్పని సరి చేసిన ప్రభుత్వం కేవైసీ అప్డేట్ చేసుకోకుంటే రేషన్ నిలిపివేయనుందా? చాలా మంది అనర్హులు రేషన్ కార్డుల ద్వారా నిరుపేదలకు అందాల్సిన సంక్షేమ ఫలాలను అందకుండా చేస్తున్న క్రమంలో ఈ కేవైసీ అప్డేట్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుందా ? ఇక రాష్ట్రంపై పడే భారాన్ని తగ్గించాలని సర్కార్ భావిస్తోందా ? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

AP government preparing to remove bogus ration cards. The government, which has asking to link with the EKYC, if not updated said to stop the ration .The decision to update this KYC come in the wake of many ineligible people being deprived of the welfare benefits due to the poor through ration cards. The government want to reduce the burden on the state.