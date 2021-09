కేసీఆర్ కు దిమ్మతిరిగేలా.. తెలంగాణాకు జరిమానా వెయ్యాలని కృష్ణా బోర్డుకు ఏపీ లేఖ, తగ్గేదే లేదు!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలు మరింత ముదురుతున్నాయి. చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతున్నాయి. ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల వరుస లేఖలతో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య అగాధం మరింత పెరుగుతోంది. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కృష్ణా బోర్డుకి రాసిన లేఖ ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కేంద్రం, కృష్ణా బోర్డు ఆదేశాలను బేఖాతరు చేస్తున్న తెలంగాణకు జరిమానా విధించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం లేఖ రాయడం ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాలలో చర్చనీయాంశమైంది.

English summary

The AP government has written a letter asking the Krishna Board to impose fines on the Telangana government for disobeying the central government's directives that Telangana is generating electricity contrary to the Krishna Board's decision.