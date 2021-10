పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలపై పట్టు బిగిస్తున్న జగన్ సర్కార్ .. ఎన్జీటీ విచారణతో తెలంగాణాకు చుక్కలు !!

Andhra Pradesh

పట్టు పట్టరాదు.. పట్టి విడువరాదు.. పట్టనేని బిగియ పట్టవలయు అని భావించారేమో గానీ ఏపీ సర్కార్ మాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు ను వదలడం లేదు. ఈ ప్రాజెక్టు పనులను నిలిపివేయాలని కోరుతూ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ముందు మరోమారు ఏపీ ప్రభుత్వం తమ వాదన వినిపించింది. జగన్ మార్క్ షాక్ కేసీఆర్ కు ఇచ్చే పనిలో పడింది. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం విషయంలో సమయం మించి పోయిన తర్వాత తాము పిటిషన్ దాఖలు చేయలేదని, ఇప్పటికైనా ప్రాజెక్ట్ పనులు నిలిపివేయవచ్చని ఏపీ ప్రభుత్వం జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కు స్పష్టం చేసింది.

The Palamuru-Rangareddy project of Telangana will not be abandoned by AP. The AP govt has once again argued before the National Green Tribunal seeking to halt work on the project. Jagan govt targeting the kcr govt on palamuru project.