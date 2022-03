హైకోర్టు తీర్పిచ్చినా మూడు రాజధానులపై వెనక్కుతగ్గని జగన్ సర్కార్; మంత్రుల వ్యాఖ్యల ఆంతర్యం అదేనా?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజధాని అమరావతి విషయంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి 3 రాజధానుల నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాలని ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు పదేపదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. హైకోర్టు తీర్పు జగన్ సర్కార్ కు చెంపపెట్టు అని, ఇప్పటికైనా రాజ్యాంగ వ్యతిరేక నిర్ణయాలను జగన్మోహన్ రెడ్డి మార్చుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతి విషయంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కానీ అధికార పార్టీ నాయకులు మాత్రం మూడు రాజధానులను ఏర్పాటు చేసి తీరుతామని స్పష్టం చేస్తున్నారు. హైకోర్టు తీర్పిచ్చినా మూడు రాజధానులపై వెనక్కు తగ్గేది లేదని తేల్చి చెప్తున్నారు.

English summary

Jagan govt, who will not back down on the three capitals despite the High Court verdict. This is the gist of the ministers remarks. hot debate in AP.