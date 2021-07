జగన్, కేసీఆర్ కృష్ణా జలాల కోసం కలవలేరా ? వైసీపీలో కొత్త బిచ్చగాళ్ళు : చంద్రబాబు ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఈరోజు కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో పర్యటించిన చంద్రబాబు నాయుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య చోటుచేసుకున్న జల వివాదాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను, ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు. కృష్ణా జలాలపై వచ్చిన సమస్యను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకు మాట్లాడలేదని ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు.

English summary

TDP chief Chandrababu has slammed the chief ministers of two Telugu states for playing tricks on Krishna waters. Commenting on whether they had worked together before the election to defeat him and were not doing so now. Now why aren’t the two CMs meeting to resolve the water dispute.