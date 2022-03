సీఎం జగన్ చెప్పేస్తున్నారు : ఆ మంత్రులు సైతం ఔట్ - కొనసాగేది వీరే : కొత్త స్పీకర్ ఖరారు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

2024 ఎన్నికల్లో అధికారం నిలబెట్టుకోవటమే లక్ష్యంగా సీఎం జగన్ అడుగులు వేస్తున్నారు. అటు పార్టీలో - ఇటు ప్రభుత్వంలో అవసరమైన మార్పుల దిశగా కసరత్తు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా.. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ పరంగా కేబినెట్ కూర్పు పైన ఫోకస్ పెట్టారు. ప్రస్తుత మంత్రులు సామాజిక సమీకరణాల కారణంగా నలుగురైదుగురు మినహా మిగిలిన వారిని తప్పించాల్సి ఉంటుందని సీఎం జగన్ నేరుగా కేబినెట్ సమావేశంలోనే స్పష్టం చేసారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న కేబినెట్ కూర్పు సమయంలోనే జగన్ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. రెండున్నారేళ్ల తరువాత ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రుల్లో 90 శాతం వరకు మార్పు ఉంటుందని నాడే స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇక, ప్రస్తుతం కేబినెట్ కూర్పులో భాగంగా.. ఎవరిని కొనసాగిస్తారు.. ఎవరిని తప్పిస్తారనే చర్చ అసెంబ్లీ సమావేశాల సమయంలో లాబీల్లో కొనసాగుతోంది.

English summary

CM Jagan had almost finalised Dharmana Prasada rao to cabinet and Kodali Nani and Botsa will be out. Peediga Rajanna dora will be given the speaker.