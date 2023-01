మళ్లీ తెరపైకి ప్రజావేదిక? హైకోర్టులో ఇరుకునపడ్డ సర్కార్! కరెక్ట్ అంటే ఆ భవనాలకూ ముప్పు?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో 2019లో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే చేపట్టిన ప్రజా వేదిక కూల్చివేత వ్యవహారం అప్పట్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పాలన సాగించిన ప్రజా వేదికను వైసీపీ సర్కార్ ఉద్దేశపూర్వకంగా కక్షపూరితంగా నేలకూల్చిందంటూ టీడీపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. అయితే తక్షణ ఉపశమనం మాత్రం లభించలేదు. కానీ ఆ కేసు మాత్రం ఇంకా హైకోర్టులో పెండింగ్ లోనే ఉంది. మరో కేసుపై విచారణ చేస్తున్న హైకోర్టు ముందుకు ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వమే వెల్లడించింది. దీంతో మరో సమస్యలో పడింది.

English summary

after ap high court's anger over illegal constructions in schools, now jagan regime is in trouble over praja vedika demolition done by the govt in 2019.