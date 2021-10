మరో వివాదంలో పట్టాభి- జగన్ సర్కార్ తాజా ప్లాన్-ఈసారి పిత్తబరిగెలతో-అందుకే అజ్ఞాతంలోకి ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

సీఎం జగన్, డీజీపీ గౌతం సవాంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వ్యవహారంలో కేసులు ఎదుర్కొంటున్న టీడీపీ నేత పట్టాభికి తాజాగా హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. బలమైన ఆరోపణలు ఉన్నప్పటికీ పోలీసుల వ్యవహారశైలి కారణంగానే ఆయనకు బెయిల్ లభించిందన్న విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే ఈ కేసుల్లో విడుదలైన ఆయనపై మరో కేసు బనాయించేందుకు వైసీపీ సర్కార్ సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే విజయనగరం జిల్లా నుంచి ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టేసింది. విషయం ముందే తెలియడంతో పట్టాభి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు.

English summary

tdp leader pattabhi went into anonimity after high court grants bail to him. jagan govt's cases against his pithabarigelu comments may be the reason behind this.